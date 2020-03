Raffaele Auriemma è sicuro: “Arkadiusz Milik vuole andare via, il Napoli punterà Icardi”

Sulle frequenze di Radio Marte il giornalista Raffaele Auriemma ha risposto ad un ascoltatore sul rinnovo di Arkadiusz Milik, che fatica ad arrivare. “Io non credo a questo rinnovo, non ci credo proprio. La richiesta di Milik è un modo per dire che vuole andar via. Chiedere 5 milioni di ingaggio ed una clausola di 50 milioni di Euro, significa voler andare via e che non vuole rinnovare. Il Napoli lo venderà al miglior offerente in estate, anche se bisogna capire quando inizierà il mercato. Io credo che il Napoli proverà a puntare nuovamente su Icardi: il Napoli quando ci prova per un giocatore, poi se non riesce a prenderlo prova a farlo anche l’anno dopo. Per me Icardi è al primo posto tra i desideri del Napoli, al secondo poi sicuramente Belotti”. Il polacco continua ad essere corteggiato sul mercato e sembra sempre di più dirottato verso l’addio, complice l’ingaggio di Andrea Petagna.