Napoli, Aurelio De Laurentiis non rinuncia alle multe dell’ammutinamento

In casa Napoli tiene ancora banco la questione dell’ammutinamento di novembre. Il presidente azzurro chiese multe pesantissime che sono rimaste ancora in sospeso, perché i relativi Collegi arbitrali non si sono nemmeno formati. Col blocco della giustizia civile che deve nominare i presidenti, inoltre, si può scivolare addirittura all’autunno. Molti addetti ai lavori caldeggiano una donazione in beneficenza degli importi relativi alle multe stesse. L’emergenza del Coronavirus che ha bloccato anche il mondo del calcio si sta rendendo seria. Aurelio De Laurentiis, tuttavia, ha intenzione di andare oltre, con una causa civile per danni di immagine, per cui ogni accordo diventa impossibile. Il Napoli potrebbe allora decidere di sospendere il pagamento delle ultime mensilità per cautelarsi sia sulle multe, sia sulle azioni civili successive, che si preannunciano su cifre notevoli, che valgono circa il 30% dello stipendio annuale. In questi giorni si sta discutendo molto al riguardo. Il futuro del Napoli è sempre più un’incognita.