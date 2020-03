Mario Sconcerti rivela: “Il Napoli era vicino a Josip Ilicic”

Mario Sconcerti ha scritto sul Corriere della Sera di un presunto vecchio interesse del Napoli per Josip Ilicic. “Oggi si dice sia il miglior trequartista d’Europa, molti lo propongono per il Pallone d’oro. Cassano, che sarà matto ma il calcio degli artisti lo conosce, dice che è meglio di Dybala. Il suo compagno De Roon aggiunge che, in Italia, più determinante di Ilicic c’è solo Cristiano Ronaldo. Ilicic è nato fuoriclasse da meno di due anni, ma non è una sorpresa. Ha fatto tardi quello che tutti sapevano di lui e aspettavano facesse prima. L’estate scorsa Ilicic è stato vicino a molte squadre, anche di Premier. Ma più di tutti era vicino il Napoli. ‘Partire sarebbe stata una scelta mia. Il mio progetto è vincere, giocare sempre la Champions. O ci sono le condizioni per lottare, o vado altrove'”.

“Gli esperti di mercato stanno cercando di dargli una valutazione seria, ma non c’è. Fino a ora si pensava a 20-25 milioni, per l’età e per la vecchia discontinuità. Oggi è diventato soggetto per amatori. Non ha un prezzo, si va fra i 30 e i 60. Cioè tutto. In compenso non è venale. Molti nell’Atalanta guadagnano più di lui. Caldara per esempio, che è il top venendo dal Milan (2,2 milioni). Poi Gomez, Zapata e Muriel a 1,8. Infine lui a 1,5”, ha aggiunto il giornalista.