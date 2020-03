GAZZETTA – “Paolo Dibala l’italiano”

Da Paulo Dybala l’argentino a “Paolo Dibala l’italiano”. La Gazzetta dello Sport celebra la scelta dell’attaccante della Juventus di rimanere in Serie A: “Io resto qui!” è il titolo in apertura dell’edizione odierna. “Higuain e gli altri top se ne vanno. La Joya, che in estate è rimasto a ogni costo, diventa il volto Juve per il dopo Ronaldo e lotta con noi: ‘Uniti, siamo una sola squadra'”. In prima pagina si parla anche degli ingaggi da tagliare. “Stipendi sospesi? La linea dei club di A: richieste al governo e ingaggi congelati. La Lega calcio cerca soluzioni anti crisi. L’AIC: tema da affrontare, ma non ora. Niente allenamenti, anche la Lazio rinvia. Ripartenza, crescono i dubbi”. Spazio anche all’intervista a Manolo Gabbiadini, ex Napoli risultato positivo al Coronavirus: “Che rischi. Se non c’era il tampone…”. In basso, invece, si parla di Romelu Lukaku e del mercato del Milan in attacco.