Paolo Del Genio commenta le indiscrezioni: “A me piace Hakan Calhanoglu, ma preferisco i centrocampisti in rosa”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, si è soffermato sull’ipotesi di mercato che vorrebbe uno scambio con il Milan che coinvolgerebbe Arkadiusz Milik e Hakan Calhanoglu. Ecco le sue parole in merito nel corso di ‘Radio Goal’: “Prima di vedere il mercato in entrata bisogna capire cosa succederà in uscita. Nel 4-3-3 Calhanoglu può fare mezzala o esterno alto d’attacco, ma se non vanno via Fabian, Zielinski ed Elmas il ruolo mi sembrerebbe coperto. A me piace Calhanoglu, lo preferisco da mezzala che da esterno d’attacco, ma preferisco i centrocampisti in rosa”.

Con l’arrivo di Andrea Petagna e il rinnovo di Dries Mertens, il centravanti del Napoli sembra automaticamente dirottato verso l’addio. Per questo motivo potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per molteplici eventuali trattative. I numeri del polacco sono sempre stati buoni, nonostante i due pesanti infortuni durante l’avventura azzurra.