Calciomercato Napoli, parla l’agente di José Callejon: “In questo momento non c’è accordo per il rinnovo”

Il calciomercato del Napoli fa sempre discutere, anche se con l’emergenza del Coronavirus potrebbe persino tardare a infiammarsi. Ciò che succederà nella prossima estate, anche a livello prettamente agonistico, rimane ancora un’incognita. Così come il futuro di José Maria Callejon, in scadenza di contratto a giugno. Mentre Dries Mertens ha trovato un accordo per il rinnovo, lo spagnolo non si è ancora inteso con la società. Ospite di Sevilla ABC, l’agente del numero 7 azzurro Manuel Garcia Quilon ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito, per fare chiarezza sulla situazione. “Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di Josè, ma in questo momento non c’è accordo. Siamo grati per l’interesse mostrato nei suoi confronti e c’è grande affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c’è mai stato conflitto”. Parole che non escludono, quindi, un addio dell’esterno dopo questa stagione. Ammesso che si concluda regolarmente.