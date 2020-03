Napoli, Umbero Chiariello è dubbioso: “Non credo che Milik resterà in Italia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, ha parlato Umberto Chiariello, giornalista e volto noto di Canale 21, con il suo EditoNapoli. “Si sentono voci di mercato che cominciano a ronzare sempre più forti ed alte. Nel mirino del Napoli, calciatori anche un po’ esotici, con dei nomi anche un po’ improbabili. Sul piano cessioni c’è un Milan che vorrebbe fare spese a Napoli con Meret al posto di Donnnarumma e Milik al posto di Ibrahimovic. Non credo che Milik resterà in Italia, ma il polacco l’anno scorso fu già venduto alla Roma, non concretizzando perché fuggì Icardi. Il Napoli va verso Jovic, Morón, mercato che comincia a decollare obbligatoriamente via cellulare”.

Invero, parlare adesso di mercato lascia il tempo che trova. Con i mancati introiti di questi mesi, molti club si trovano in affanno. In Europa c’è già qualche società che sta licenziando di fatto i propri tesserati. Vedremo come opererà quindi il Napoli.