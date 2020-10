Raffaele Auriemma è ironico: “Adesso avete capito perché la Juve non ha voluto affrontare il Napoli?”

Il Napoli ha incantato tutti nel match di ieri. L’Atalanta è stata travolta per 4-1 al San Paolo. “Adesso avete capito tutto? Perché la Juve non ha voluto affrontare il Napoli, negando la possibilità di un rinvio della gara di 24-48 ore? Atalanta schiantata”. Raffaele Auriemma, tramite un filmato pubblicato su Youtube, ha commentato la prova fornita dalla squadra partenopea di Gennaro Gattuso contro gli orobici. “Una rivoluzione silenziosa, graduale… Questo Napoli può pensare di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni”, ha sottolineato.

Nella sua analisi il noto giornalista napoletano si è soffermato anche sulla coppia di centrocampo composta da Tiémoué Bakayoko e Fabian Ruiz. “Un’asse centrale solida, guidata da un allenatore fantastico, che carica e sa far giocare le sue squadre”. Gli azzurri hanno fornito una prova davvero di grande qualità, l’esordio dell’ex Milan è stato davvero convincente. Il nuovo innesto azzurro si candida ad una maglia da titolare.