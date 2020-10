La Juventus è una polveriera: scoppia il caso di Paulo Dybala dopo il tweet di Fabiana Della Valle

Aria tesa in casa Juventus. Tutta colpa di un tweet. “Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?”. Questa la critica mossa dalla giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, che ha ricevuto il like dello stesso Paulo Dybala. Apriti cielo.

Poco importa che l’argentino abbia poi rimosso il suo apprezzamento al commento della giornalista, dopo essersi reso conto evidentemente che avrebbe generato polemiche. Resta il fatto che il giocatore non ha preso benissimo il suo mancato impiego a Crotone. Con Maurizio Sarri, Paulo Dybala era tornato ad essere protagonista, ma con l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera non riesce a trovare spazio come un tempo. L’argentino avrebbe anche discusso con Fabio Paratici nel tunnel dell’Ezio Scida, a causa del suo mancato ingresso.