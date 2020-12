Raffaele Auriemma contro Giampiero Mughini: è quasi rissa a Tiki Taka nel nome di Diego Armando Maradona

Si discute ancora animatamente di Diego Armando Maradona. Molto acceso il diverbio di ieri sera a Tiki Taka, il programma di Italia 1 condotto oggi da Piero Chiambretti. Raffaele Auriemma e Giampiero Mughini non se le sono mandate a dire. “Non ho una virgola da cambiare ad un discorso che ho spiegato cento volte. Non toccava le qualità artistiche del calciatore, il mio discorso era mirato a stemperare un’aura retorica, celebrativa e bugiarda sulla tragedia di questo personaggio”, ha dichiarato il noto tifoso juventino.

Parole subito commentate in diretta da Raffaele Auriemma, che però ha fatto esplodere l’interlocutore accusandolo di essere stato ben poco gentile. “Gradirei di non dover sopportare più Auriemma, di non dover sentire le sue put***! Le parole di Pelé per Maradona? Firmerei le sue parole, come quelle di Sivori. Non devo imparare da te! Buffone, finiscila! Pagliaccio napoletanista! Ma perché non lo spegnete, che dice queste str***?”.