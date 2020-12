Peppe Iannicelli non ci sta: “Perché a Napoli non potremmo continuare ad avere lo Stadio San Paolo Diego Armando Maradona?”

Peppe Iannicelli ha parlato della questione della denominazione dello stadio su Optimagazine.com. “Diego Armando Maradona batte San Paolo. Il Comune di Napoli ha deciso di cambiare l’intitolazione dello stadio cittadino: San Paolo lascia il posto a Diego Armando Maradona. Una decisione repentina assunta nel pieno della tempesta emotiva scatenata dalla prematura morte dell’argentino. Il sentimento popolare plaude alla decisione di rendere imperituro il ricordo di Diego Armando Maradona, ma in tanti sono dispiaciuti dello ‘sfratto’ imposto a San Paolo”.

“L’Apostolo delle Genti sbarcò a pochi chilometri dall’ìmpianto di Fuorigrotta dove Diego Armando Maradona ha manifestato la sua grandezza. Due personaggi che, in epoche ed ambiti diversi, hanno scritto la storia della città. Forse si poteva lasciarli insieme a condividere l’intitolazione dello Stadio. Tutto sommato anche a Milano lo Stadio è San Siro Meazza, perché a Napoli non potremmo continuare ad avere lo Stadio San Paolo Diego Armando Maradona? La protezione per le sorti azzurre sarebbe doppia: San Paolo che nelle sue Lettere usa la metafora dello sport come esempio della vita del cristiano; Diego Armando Maradona che del calcio è considerato D10S”.