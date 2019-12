Radio Kiss Kiss conferma la nostra indiscrezione su Ibra: ''Ci sono delle novità''

Radio Kiss Kiss conferma la nostra indiscrezione su Ibra: le ultimissime e gli aggiornamenti

Come riportato pochi minuti fa da Aereanapoli.it, il direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, ha parlato di importanti novità in ottica Ibrahimovic. Il giornalista e speaker radiofonico, in una finestra dedicata al mercato, ha specificato che lo svedese sembrerebbe più vicino al Napoli rispetto a quanto non lo fosse 20 giorni fa.

Come vi abbiamo già riportato in esclusiva questa mattina, i contatti tra le parti si sarebbero infittiti nelle ultime ore e l’operazione Gattuso non avrebbe fatto altro che accelerare i tempi. Lo svedese è pronto ad accettare di sposare la causa partenopea, a patto ovviamente che il Milan non organizzi un disperato rilancio last minute. Al momento comunque le percentuali pendono molto più verso un approdo in azzurro, rispetto ad un ritorno in rossonero.