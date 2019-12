Napoli, il report dell’allenamento di oggi 12 dicembre 2019. Il comunicato della società

Questa mattina la squadra è scesa in campo agli ordini del neo allenatore Gennaro Gattuso. Il match contro il Parma si avvicina e ”Ringhio Star” ha iniziato a testare a fondo le potenzialità della propria squadra. Una partita fondamentale per ritrovare compattezza e stile di gioco in primis. Il Napoli non può più sbagliare se vuole arrivare fino in fondo per la lotta alla qualificazione in Champions League, così come ha richiesto anche il tecnico calabrese durante la sua conferenza di presentazione.

Di seguito il comunicato della S.C.C. Napoli: Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Parma per la 16esima giornata di Serie A. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di riscaldamento. Successivamente la rosa, divisa in due gruppi, ha svolto esercizi tecnico tattici. A seguire lavoro tattico diviso per reparti. Ghoulam ha svolto allenamento parte in gruppo e parte personalizzato.