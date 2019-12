La prima formazione titolare di Gattuso

in

I possibili titolari schierati da ”Ringhio Star” nel match contro il Parma

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha già diramato una prima ipotesi riguardo alla possibile formazione titolare con cui partirà Gennaro Gattuso nel match contro il Parma. Ciò che più spicca probabilmente è l’assenza di Lorenzo Insigne, per il quale ieri in conferenza stampa ha speso parole di apprezzamento verso di lui ed il suo impiego. La Rosea infatti non lo inserisce tra i probabili 11 che partiranno titolari con il neo allenatore del Napoli.

Tra gli spunti interessanti ci sono sicuramente le assenze di Dries Mertens e Josè Maria Callejon, entrambi annunciati in partenza già nella precedente gestione Ancelotti.

Le idee di ”Ringhio Star” sono ben chiare e lo ha già ribadito ieri.

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Elmas; Lozano, Milik, Zielinski.