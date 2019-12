in

Mercato: Gonfia La Rete, Gattuso potrebbe chiedere Rodriguez al Milan. Ghoulam non convince fisicamente

Come riportato poco fa dal portale online ”Gonfia La Rete”, Gennaro Gattuso potrebbe chiedere Ricardo Rodriguez in prestito al Milan. La fase di stallo dal punto di vista della forma fisica che sta vivendo Ghoulam potrebbe essere un fattore determinante nella ricerca di un nuovo profilo in quel ruolo.