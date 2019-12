Ibrahimovic, il Napoli è sempre più vicino al giocatore. Nelle prossime ore possibile telefonata con Gattuso

Ibrahimovic, il Napoli è sempre più vicino al giocatore. Possibile summit telefonico con Gattuso, Raiola apre al trasferimento

Zlatan Ibrahimovic ed il Napoli, la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Mino Raiola è in contatto con ADL e Giuntoli che vorrebbero fare un vero e proprio regalo di natale ai propri tifosi. La trattativa con il Milan è in fase di stallo e, secondo quanto appreso da fonti vicine all’ambiente rossonero, Boban e Maldini non avrebbero intenzione di rilanciare. Anche per questo motivo è lo stesso agente del calciatore a spingere per un trasferimento all’ombra del Vesuvio. Ora che è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale, il patron azzurro potrà dedicarsi completamente all’operazione.

Non è escluso che Ibrahimovic e Gattuso possano avere un contatto telefonico nelle prossime ore. Il legame tra i due è molto forte e tornare a vincere insieme sarebbe, per entrambi, un sogno che si realizza.

Ibrahimovic al Napoli, sono ore molto calde.