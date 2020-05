Premier League: divieto di esultanze, scambi di maglie e sputi in campo per la ripresa

Arrivano le prime precauzioni per la ripresa del calcio, almeno in Inghilterra. La Premier League proibirà le esultanze di gruppo dopo un goal, lo scambio di maglie a fine partita e gli sputi sul terreno di gioco da parte dei calciatori. Secondo quanto riportano il ‘Telegraph’ e altri media, queste misure entreranno in vigore da subito. Dovrebbero durare almeno un anno, per evitare che il virus si propaghi di nuovo. In ogni caso, i club della Premier sono in attesa del discorso di domenica di Boris Johnson.

Il Premier annuncerà infatti le nuove indicazioni relative all’isolamento sociale. Da queste dipenderanno le misure di cui i 20 club della massima serie discuteranno lunedì prossimo, per fare in modo che si possa ricominciare a giocare ai primi di giugno. Si discuterà anche della possibilità di giocare in campo neutro e dell’introduzione della possibilità di portare a 5 il numero di sostituzioni per ogni squadra durante le partite.