Calciomercato Napoli, possibile scambio tra Dries Mertens ed Edinson Cavani con il Paris Saint-Germain?

Il calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, si ignora quanto durerà questa volta, ma le voci impazzano già. Anche in casa Napoli. Sono molte, infatti, le società che in questi mesi hanno corteggiato Dries Mertens, attaccante in scadenza di contratto con gli azzurri. Dall’Inter, al Chelsea, passando per l’Atletico Madrid. Il belga, però, preferirebbe rinnovare o andare all’estero piuttosto che tradire i partenopei con un’altra squadra italiana. Permane, però, il rebus circa il futuro dell’esterno. Né lui né il club hanno trovato una soluzione. Anzi, la situazione sembra complicarsi ulteriormente dato che dalle pagine di Voetbalkrant.com arriva l’indiscrezione che anche il Paris Saint-Germain si sarebbe attivato su Dries Mertens.

Il numero 14 del Napoli sarebbe, infatti, considerato un elemento utile per la sostituzione nella rosa francese di Edinson Cavani, anch’egli in scadenza di contratto. L’uruguayano è stato già accostato al Napoli nelle scorse settimane e un suo ritorno in azzurro allevierebbe indubbiamente il dolore per la partenza di “Ciro”.