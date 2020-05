Calciomercato Napoli, Luciano Moggi è sicuro: “La Juventus è interessata ad Arkadiusz Milik e non a Mauro Icardi”

L’ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni della redazione sportiva di 7 Gold, durante Diretta Mercato. “La Juventus è interessata ad Arek Milik e non a Mauro Icardi. Il motivo? Il centravanti polacco potrebbe integrarsi alla perfezione con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Vedremo se l’operazione si concretizzerà nella prossima sessione di calciomercato, quella in programma per l’estate. Milik accetterebbe anche di fare la panchina”.

“Non escludo che, a sorpresa, Arek Milik possa andare via dal Napoli al termine della prossima stagione, a parametro zero. Poi l’attaccante potrebbe andare alla Juventus. Discorso simile per Higuain. Non escludo che possa restare a Torino fino al termine del suo contratto per poi accasarsi al River Plate, società molto interessata alle prestazioni del Pipita”, ha aggiunto Luciano Moggi. Insomma, sembra proprio che la prossima sessione di mercato estiva sia destinata a stravolgere la rosa azzurra. Si spera in qualche colpo in entrata.