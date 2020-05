Napoli, senti Ciccio Graziani: “Ci doveva essere forse più energia nel chiedere certi giocatori, come James Rodriguez”

Ciccio Graziani, ex calciatore ed allenatore, ha parlato a TMW Radio anche del mercato del Napoli. “Tutto è possibile, certo è che il Napoli che va su Immobile andrebbe su un grande calciatore che in Italia sta facendo tanto bene. C’è un punto interrogativo: come mai non si sia imposto anche in campo internazionale. Sarebbe comunque un impegno economico non indifferente. Il presidente è contrario a giocatori napoletani? Vorrei sentirlo dal presidente stesso”.

“Io sono andato il secondo anno a Dimaro, era contento Ancelotti degli acquisti, perché era una campagna di rafforzamento. Ma le cose sono poi andate al contrario. Ci doveva essere forse più energia nel chiedere certi giocatori, come James Rodriguez, che lui voleva a tutti i costi. Ad agosto eravamo tutti convinti che il Napoli si fosse rinforzato e diventasse più competitivo. Poi purtroppo le cose sono andate diversamente”, ha aggiunto.