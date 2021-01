Pochi goal, ma decisivi per Andrea Petagna: Gennaro Gattuso lo tiene in considerazione

La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento del Napoli e di Andrea Petagna dopo la rocambolesca vittoria contro l’Empoli in Coppa Italia. “Petagna i goal li ha realizzati da subentrato e hanno consentito al Napoli di battere il Benevento e la Sampdoria in campionato. L’unica rete non decisiva l’ha segnata a Crotone, dove ha giocato dal primo minuto. Quattro gol dopo 17 giornate non sono proprio il massimo per un centravanti. Ma Petagna lavora molto per la squadra, talvolta è stato costretto a sostenere da solo la fase offensiva e sul piano dell’impegno non ha mai deluso. Lo tiene in considerazione, Rino Gattuso. Soprattutto in questo momento in cui deve fare a meno di Osimhen e Mertens, i suoi due riferimenti offensivi titolari. Un handicap che l’allenatore sta provando ad annullare dando fiducia all’ex attaccante della Spal”.

“E il ragazzo lo ha saputo ricambiare realizzando un altro gol, pesantissimo, nel mercoledì di Coppa Italia. Che ha permesso ai suoi di evitare di giocare i tempi supplementari, contro l’Empoli e, soprattutto, di accedere ai quarti di finale della manifestazione tricolore. Sarebbe stato uno smacco per il Napoli, detentore del trofeo, uscire magari contro un avversario di categoria inferiore. Anche se l’Empoli non avrebbe rubato nulla se avesse fatto l’impresa”.