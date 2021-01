Serie A, Amazon in piena corsa per i dritti tv: i dettagli

Ormai è di dominio pubblico. Amazon è in piena corsa per accaparrarsi i diritti tv “italiani” della Serie A. La notizia è rimbalzata ieri da Bloomberg ed è stata accolta con riserbo dalla Lega. “Il modello di riferimento è quello di un interesse ‘chirurgico’, relativo all’acquisto di alcune partite per la trasmissione in streaming. Il tentativo quindi sarebbe quello di arricchire i contenuti della piattaforma Prime Video”, spiega La Gazzetta dello Sport.

Il bando pubblicato dalla Lega prevede un acquisto minimo di 114 gare: per satellite, digitale e internet l’offerta minima è di 250 milioni di Euro, soltanto per internet si attesta invece a 150. “Un’asta ricca di partecipanti sarebbe un segnale di vitalità per la Serie A, nella stagione della condanna alle porte chiuse”. si legge ancora sulla rosea. I tifosi sono spaventati: in questi anni i diritti tv sono passati da una parte all’altra costringendo tanti appassionati a sottoscrivere più abbonamenti per seguire anche solo una singola squadra.