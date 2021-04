Piotr Zielinski di nuovo positivo al Coronavirus, poi negativo: il caso

Nelle ultime ore sta girando con insistenza la voce secondo la quale Piotr Zielinski, al ritorno dai suoi impegni con la nazionale polacca, sarebbe di nuovo positivo al Coronavirus. A dare gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione del centrocampista azzurro, è stato Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Un tampone rapido aeroportuale positivo mette in allarme il Napoli per Zielinski. Tampone rapido ripetuto poi dal club con esito negativo. Solo domani con il molecolare si fugheranno tutti i dubbi”, ha scritto Carlo Alvino su Twitter.

Durante l’ultima spedizione con la nazionale polacca, Piotr Zielinski era stato compagno di stanza di Lukasz Skorupski, poi risultato positivo. Il giocatore del Napoli aveva già contatto il virus in autunno, dunque le possibilità che possa ammalarsi di nuovo sono davvero esigue. La confusione generata dai risultati degli ultimi test, però, impone indagini più approfondite. Il rischio è che il trequartista possa saltare il big match con la Juventus.