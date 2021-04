Napoli, senti Andrea Agostinelli: “Kalidou Koulibaly? Negli ultimi due anni mi ha deluso”

L’ex calciatore e allenatore azzurro Andrea Agostinelli ha parlato del Napoli ai microfoni de ‘Il Sogno nel Cuore’, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. “Bakayoko? Sinceramente pensavo facesse meglio. Mi aspettavo un nuovo Allan, ma mi sono sbagliato di grosso. Il centrocampista azzurro mi è sempre piaciuto, ma quest’anno mi ha deluso. Potrebbe andare via a fine stagione, considerato anche l’ingaggio importante. Non reggono gli alibi per Tiémoué, potrebbero reggere per un calciatore giovane come Osimhen ma non per uno come lui. Se si possono ricucire i rapporti tra De Laurentiis e Gattuso? Nel calcio tutto è possibile, ho visto di peggio”.

“Juric? Innanzitutto, circola voce sul gradimento del Napoli per Silvestri dell’Hellas, e sinceramente non capisco perché la società azzurra vada alla ricerca di un portiere avendone già due bravi. Meret è fortissimo. Per quanto riguarda l’allenatore, sono diversi i nomi che circolano, Juric, Simone Inzaghi, Italiano, Dionisi, ma bisogna considerare anche le pressioni di una piazza come Napoli. La società dovrà essere brava e intuitiva. Insigne insostituibile nel Napoli? Di insostituibile non c’è nessuno, anche perché nel calcio di oggi se arriva un’offerta importante non puoi rifiutarla, potresti costruirti un’intera squadra. Koulibaly? Lo reputavo uno dei difensori più forti del mondo, ma negli ultimi due anni mi ha deluso. Il suo valore di mercato è anche calato e, dunque, credo sia l’anno giusto per una sua partenza, anche perché ha le caratteristiche per poter giocare in un altro campionato importante”.