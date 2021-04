Parla l’ex ds di Maurizio Sarri: “Non sta vivendo bene quest’anno. Può tornare al Napoli”

Nario Cardini, ex direttore sportivo ai tempi della Sansovino e amico di Maurizio Sarri, ha parlato in queste ore ai microfoni di Teleradiostereo: “Ci siamo sentiti un mese e mezzo fa, non sta vivendo bene quest’anno, non era abituato a stare fermo. Me ne ha raccontato tante della Juve, molte di queste stanno venendo a galla. Alla Roma? Non ne abbiamo parlato, ma mi ha detto che c’erano stati contatti, io credo che la piazza di Roma gli può andare bene, può trovare giocatori che siano pronti a seguirlo. La sua reale preferenza, se fosse lui a scegliere, sarebbe per un ritorno in Inghilterra, è rimasto affascinato da quell’ambiente”.

“Può tornare al Napoli, se ci fossero le condizioni, potrebbe tornare anche là, lui è entusiasta di quella città, è estremamente legato a Napoli. Attenzione, per me gli potrebbe piacere molto la Roma. Lui preferirebbe lavorare con i giocatori che devono affermarsi, per fare quel tipo di calcio che gli piace. L’importante è che la sua squadra si metta a sua disposizione, coi top player si è trovato meno, perché veniva seguito con maggiori difficoltà. Maurizio è una persona molto umile, ha bisogno che il ds e il presidente gli siano vicino: se ci sono questi requisiti, allora i risultati saranno eccellenti. Se invece viene messo continuamente in discussione, allora può avere maggiori problemi”.