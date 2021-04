Ciccio Graziani è sicuro: “Io confermerei Gennaro Gattuso, è il solo nome che ho in testa”

Ciccio Graziani, ex allenatore e campione del mondo con l’Italia a Spagna ’82, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri di Gennaro Gattuso nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. “Il nuovo allenatore del Napoli? Io confermerei Gennaro Gattuso, è il solo nome che ho in testa, ma so che purtroppo la società azzurra non mi ascolterà. Fonseca? Mi piace, parla più lingue, è un allenatore molto bravo”.

“Per quello che concerne gli altri allenatori io sono convinto che Simone Inzaghi troverà una intesa con Claudio Lotito e resterà alla Lazio. Al fratello Filippo consiglio invece di scappare da Benevento al termine ella stagione perché salvando i sanniti avrebbe compiuto la propria missione e sarebbe complicato riuscire a migliorarsi ulteriormente. Questa, almeno, è la mia opinione…”, ha aggiunto l’ex attaccante. Invero, Ciccio Graziani ha sempre difeso il mister calabrese in questi mesi, sottolineando che fosse sempre in linea con l’obiettivo stagionale del quarto posto.