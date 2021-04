Eziolino Capuano torna a parlare di Dries Mertens: “Non lo conoscevo, ero innamorato di Lorenzo Insigne”

L’allenatore Eziolino Capuano ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Sono sempre stato me stesso. La libertà di pensiero è la libertà principale che dovrebbe albergare negli esseri umani. Il calcio purtroppo è un mondo a parte. Mi sento comunque ancora giovane e posso avere altre esperienze. Spero di rientrare in un progetto importante e in una piazza importante”.

“Mertens? Quella frase sulle 8 partite massimo da titolare la potrei ripetere all’infinito. Non conoscevo Mertens ma ero innamorato e sono innamorato di Insigne, per questo dissi che avrebbe giocato poco. Poi ha dimostrato di essere un grande campione”, ha aggiunto Eziolino Capuano. Negli anni il tormentone generato da quelle dichiarazioni del 2013 è rispuntato fuori dopo ogni record stabilito dall’esterno belga, che ai tempi di Maurizio Sarri fu impiegato anche da centravanti segnando più di 20 gol in una sola stagione. Oggi Dries Mertens è il marcatore più prolifico della storia del Napoli.