Pino Taglialatela è sicuro: “Gennaro Gattuso deve indicare chi sia il titolare tra David Ospina e Alex Meret”

L’ex portiere azzurro Pino Taglialatela è intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Crc. “Non farei mai a meno di Demme, vedendo soprattutto cosa da fare accanto a Bakayoko, ma queste sono decisioni che verranno prese a seconda dei match. Zielinski, invece, non lo toglierei mai, ma gli allenatori hanno dei problemi da risolvere. Credo che il calciatore abbia qualcosa in più, sta crescendo davvero in modo esponenziale”.

“Alternanza Ospina e Meret? Gattuso deve prendere una decisione, deve indicare chi sia il titolare, altrimenti il Napoli rischia di trovarsi, fra un anno, senza portiere. Ospina ha più esperienza, quindi secondo me sta uscendo bene lui da questa situazione altalenante; per quanto riguarda Meret, è un dispiacere vederlo così sacrificato. Credo che il mister abbia già deciso il titolare, e suppongo sia Ospina. Meret, dal canto suo, tra i pali non ha nulla da invidiare ai migliori portieri al mondo; è un ragazzo da tutelare”.