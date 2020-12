Le folli spese di Diego Armando Maradona: circa 60.000 dollari al mese

La famiglia di Diego Armando Maradona è in guerra per un’eredità che ammonterebbe a 50 milioni di dollari. In una trasmissione in onda sulle reti argentine, “Los Angeles de la Mañana”, ne ha parlato Maurizio D’Alessandro, avvocato molto vicino all’ex numero 10 del Napoli, che ha rivelato che l’attaccante spendeva circa 60.000 dollari al mese negli ultimi anni.

A distanza di qualche settimana ormai dalla scomparsa del campione argentino emergono nuovi retroscena sulla sua vita. Maurizio D’Alessandro ha parlato infatti di una folle gestione del denaro, nonostante il legale personale dell’ex “Pibe de Oro” cercasse di farlo ragionare. Durante la trasmissione, la presentatrice ha chiesto se Diego Armando Maradona spendesse più di quello che fosse nelle sue reali possibilità. “No, ma al ritmo di 60mila dollari al mese, che è quello che spendeva Maradona, si potrebbe vivere per 250 anni senza fare niente, partendo da ora”, ha spiegato l’avvocato. Diego Armando Maradona continuerà a far discutere ancora per molto tempo.