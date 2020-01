Pierluigi Pardo avverte il Napoli: “Conte allena tutti, anche pubblico e giornalisti”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto il telecronista di Mediaset e DAZN Pierluigi Pardo. In vista del big match tra Napoli e Inter che si disputerà al San Paolo la sera dell’Epifania, sono tanti i temi trattati. “È difficile centrare la Champions per il Napoli, ma è ancora possibile. Contro il Sassuolo abbiamo visto una buona squadra nel secondo tempo e Gattuso di certo avrà un impatto importante sull’ambiente e nello spogliatoio. L’Inter ha scelto di affidare tutto a Marotta e Conte. Il tecnico allena tutti, i calciatori, i dirigenti, il pubblico, i giornalisti per cui è un leader assolto, ma c’è da capire se durerà e in tal senso, il mercato di gennaio è fondamentale perché la rosa è un po’ corta”.

Il calciomercato Napoli sta ruotando attualmente intorno alla figura di Stanislav Lobotka, prossimo a raggiungere la città del Vesuvio. Cristiano Giuntoli sta trattando con il Celta Vigo e a giorni si dovrebbe chiudere, ma anche l’Inter pretende rinforzi. Entrambe le società sono poco serene in questo momento, con la differenza che è una è capolista…