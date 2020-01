GAZZETTA – “Fuorigioco, VAR, mani: cambiamo”, niente Napoli in prima pagina

“Gioco io. E sono più cattivo di prima”: così apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport in di oggi, dedicata a Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo attaccante del Milan si rimette in gioco e potrebbe giocare titolare contro la Sampdoria lunedì, mentre la dirigenza rossonera inizia a trattare col Barcellona per il difensore Todibo. Anche l’Inter sta contattando i blaugrana per cercare di strappare loro un giocatore, nella fattispecie Vidal. La rosea si concentra anche sul mercato juventino e sulla storia di Kulusevski, che resterà in prestito fino a giugno a Parma dopo che i bianconeri lo hanno acquistato dall’Atalanta per 35 milioni di Euro più 9 di bonus. Spazio anche al mercato italiano con Bologna e Roma protagoniste. C’è un’intervista a Rosetti, ex arbitro e oggi designatore UEFA: “Fuorigioco, VAR, mani: cambiamo”. Nessun titolo sul Napoli.