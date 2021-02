Peppe Iannicelli sottolinea: “Aurelio De Laurentiis e Oreste Vigorito gemelli diversi”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha pubblicato un editoriale su Optimagazine.com in vista di Napoli-Benevento. “De Laurentiis e Vigorito gemelli diversi, due presidenti vincenti. Il derby Napoli-Benevento arriva con le due formazioni in condizioni psicologiche e di classifica molto diverse. Il Napoli è in piena crisi d’identità, gioco e risultati. Il Benevento viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Il derby Napoli Benevento è uno spartiacque stagionale per le formazioni di Rino Gattuso e Pippo Inzaghi”.

“Qualora il Napoli non dovesse centrare la vittoria anche l’ultimo traguardo stagionale ( il quarto posto che vale l’accesso alla Champions) diventerebbe molto più complicato ed il Benevento potrebbe metter un’ipoteca sulla permanenza in categoria. Sarà partita tesa e combattuta il derby Napoli Benevento che in panchina propone anche la sfida tra due grandi amici e campioni: Rino Gattuso alla guida sempre più a rischio del Napoli e Pippo Inzaghi condottiero sempre più amato dei sanniti”, ha scritto il giornalista.