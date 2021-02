Ciccio Graziani distrugge la Juventus: “Non ha gioco, senza Ronaldo non era anche in Europa League”

Ospite fisso negli studi di “Sportmediaset XXL”, Ciccio Graziani ha commentato severamente il pareggio della Juventus a Verona. “Bisogna rimarcare i tanti assenti, li hanno avuti anche il Napoli e il Milan. In questo momento non ci volevano tanti infortunati alla Juve. Ieri avevano un cambio solo: McKennie, ma riconosciamole questa difficoltà. Qui manca un elemento che è fondamentale: il gioco”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Questa è una squadra che non ha gioco, è una squadra di solisti. Cosa sarebbe successo senza Ronaldo? Non sarebbero stati neanche in zona Europa League. Sugli esterni hanno Chiesa, Bernardeschi, ci sono Ramsey, Bentancur, Ronaldo, dietro bene o male c’è gente abituata a reggere la baracca. Ma qui manca il gioco, questa squadra non gioca al calcio. I malanni risiedono nei ruoli non definiti. Ieri osservavo Kulusevski: deve stare vicino a Ronaldo, fare la fase offensiva o altro? In questo momento è in confusione perché deve fare 7 cose in una e non ce la fa. Anche Bernardeschi si muove troppo, da una fascia all’altra, va in mezzo. Bisogna dare dei ruoli ben precisi in cui ognuno sappia quello che deve fare”.