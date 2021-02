Luciano Moggi è sicuro: “Il Napoli sta inseguendo Maurizio Sarri per accontentare l’ambiente”

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus ed ex direttore generale del Napoli ai tempi di Diego Armando Maradona, ha parlato sul quotidiano Libero del momento della squadra di Gennaro Gattuso tra presente e futuro. “La città partenopea sogna ancora il gioco champagne di Sarri e la dirigenza del club azzurro sta inseguendo Maurizio, probabilmente più per accontentare l’ambiente che per convinzione”.

Luciano Moggi non esclude che Maurizio Sarri possa tornare in azzurro. In passato il tecnico toscano non è riuscito a portare risultati concreti in bacheca, ma sul piano del gioco si è fatto apprezzare in tutta Europa. “Poco importa se Sarri e Napoli si siano lasciati non proprio in armonia. Sarebbe invece importante che gli attuali dirigenti riflettessero di più sulle caratteristiche dei giocatori a loro disposizione prima di scegliere un allenatore”, ha aggiunto Luciano Moggi. Insomma, i presupposti per un ritorno non sembrano affatto mancare. Nel frattempo, Gennaro Gattuso è sempre a rischio.