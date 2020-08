Peppe Iannicelli contro la Nations League: “Mi chiedo l’utilità di questa competizione, il ritiro del Napoli è praticamente finito”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato ai microfoni di Canale 21 il problema delle convocazioni delle Nazionali in Nations League che, naturalmente, hanno finito per svuotare le squadre che hanno tanti calciatori da mandare in giro. Un problema da non sottovalutare in vista della prossima stagione, senza considerare i vari impedimenti e rallentamenti legati al Coronavirus. “De Laurentiis aveva ragione sulle date. Avendo rinviato gli Europei, con una stagione così affannosa da affrontare, mi chiedo l’utilità di questa competizione per le nazionali. Il ritiro del Napoli è praticamente finito sul piano dell’utilità”.

“Ora i calciatori che fanno parte delle rispettive nazionali torneranno nella seconda settimana di settembre, praticamente a dieci giorni dall’inizio del campionato, sempre se non slitterà la data che per ora resta quella del 19. Ora si fa tutto più complicato per un allenatore come Gattuso, ma in generale anche tutti gli altri, che devono assemblare la squadra che verrà”.