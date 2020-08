Napoli, Diego Armando Maradona Jr. è sicuro: “Arkadiusz Milik non ha mai creato un feeling con la tifoseria”

La cessione di Arkadiusz Milik è ormai prossima. In ogni caso, non tutti i tifosi sembrano lamentarsene. In onda su Canale 21, infatti, Diego Armando Maradona Jr. ha parlato da Castel di Sangro delle ultime in casa Napoli, spiegando come l’addio del polacco potrebbe non fare la differenza.

“Milik? Non ha mai creato un feeling con la tifoseria. Voglio essere sincero, sono abituato ad esserlo, è l’unica volta che la Juve ha fatto la corte ad un giocatore del Napoli e non ho provato alcun fastidio. Milik è un giocatore fuori dal progetto, da tutto, pure ieri Gattuso l’ha sostituito dopo 25′ e l’ha dimostrato. Fischi? Sono stati fischiati giocatori più forti di lui, qualche fischio ci sta. Osimhen? E’ forte, ma teniamo i piedi per terra. Può dare una dimensione diversa, attacca la profondità, non è molto preciso nel legare gioco ma sono dettagli, preferisco un goal a partita magari rispetto al fare gioco”.