in Ultime Notizie Nazionale, Roberto Mancini rassicura: “Jorginho dovrebbe arrivare domani”

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa da Coverciano in vista delle gare di Nations League del 4 e 7 settembre contro Bosnia e Olanda. “Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e siamo risultati tutti negativi. Ne siamo felici e siamo pronti a lavorare. Nessuno mi ha cercato quest’estate. Ho iniziato questo lavoro due anni fa, abbiamo fatto bene finora e spero di migliorare ancora. Oggi riparto ancora più carico, voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League, anche in ottica ranking. Il calcio oggi ha bisogno prima di tutto del pubblico. Questo sport è fatto per la gente e mi auguro quindi che si possa tornare alla normalità al più presto”. “La convocazione è allargata perché non conosciamo le condizioni dei ragazzi e per valutare alcuni giocatori in vista degli impegni di ottobre e novembre. Abbiamo elementi importanti: c’è chi ha vinto la Scarpa d’Oro, Belotti ha fatto un ottimo campionato, Caputo lo stesso. Belotti può tornare a segnare tanti gol, confido in lui. Bonaventura? L’infortunio lo ha condizionato, ma ho piena fiducia in lui. Può ricoprire diversi ruoli. Caso Lippi? Non la ritengo una cosa così importante, non è cambiato assolutamente niente. Il presidente me ne ha parlato perché la cosa era già uscita sui giornali, ma tutto è finito lì. Non avevo bisogno di alcuna rassicurazione o spiegazione. (…) È chiaro che in questa convocazione ci manca un giocatore importante come Verratti, Jorginho invece dovrebbe arrivare domani ma non sappiamo ancora le sue condizioni”, ha dichiarato il tecnico in conclusione.