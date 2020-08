Calciomercato Napoli, possibile cessione di Diego Demme in caso di cambio di modulo

in

Il Corriere dello Sport rivela che Diego Demme, ex centrocampista del Lipsia arrivato in azzurro a gennaio, avrebbe chiesto al Napoli di rivedere il suo futuro. Il giocatore tedesco è spaventato dal possibile cambio di modulo da parte di Gennaro Gattuso e non lo ritiene adatto alle sue caratteristiche.

“Per quel che riguarda il centrocampo la società ha fatto i conti con una richiesta un po’ a sorpresa. Quella di Demme, perplesso sulla possibilità di continuare l’avventura napoletana, anche in virtù di un possibilissimo cambio di modulo che poco gioverà alle sue caratteristiche. Idee: con la Fiorentina si discute della possibilità di uno scambio con Castrovilli (23 anni), molto apprezzato dal Napoli, ma il grande obiettivo resta Veretout, 27 anni e presenza mediana di grande quantità e buona qualità”, si legge sul giornale. Diego Demme era innamorato di Napoli già da prima del suo avvento all’ombra del Vesuvio. Separarsi subito sarebbe molto triste.