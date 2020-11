Paulo Fonseca verso Napoli-Roma: “Quando gli azzurri hanno perso non meritavano di farlo”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa da Trigoria. “Dzeko giocherà, è pronto. Mancini e Ibanez oggi si sono allenati, ci sono grandi chance di vederli in campo. Penso che siamo all’inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazioni, ma non ho dubbi che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi ci sono altre squadre che possono avvicinarsi a questi due club, ma è presto per dirlo. Mkhitaryan e Pedro stanno bene e sono in fiducia, stanno dimostrando il loro valore”.

“Non abbiamo vinto con Juve e Milan, ma abbiamo giocato bene. Noi possiamo essere sempre forti e domani vogliamo essere la squadra che sta giocando con coraggio. Pellegrini e Dzeko sono pronti. Siamo cresciuti molto, è innegabile. Abbiamo più fiducia nei nostri mezzi. Non cambieremo molto modo di giocare, vogliamo essere quelli visti col Parma. Ho guardato tutte le partite del Napoli, sono forti e coraggiosi. Mi aspetto una gara difficile perché anche quando hanno perso non meritavano di farlo. Tutte le partite sono difficili”.