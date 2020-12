Paulo Fonseca ammette: “Potevamo avere 3-4 punti in più. Abbiamo avuto momenti negativi con Napoli e Atalanta”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha citato il Napoli ricordando la sconfitta patita al San Paolo nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari. “Non ascolto le critiche per mantenere equilibrio. Ho un reparto di comunicazione che lavora con me, ma non do importanza a quello che si scrive. Se ascoltiamo quello che si dice quando le cose vanno male è difficile rimanere l’equilibrio. Io sono qui da un anno e mezzo e so chi è che pronto a fare male alla Roma non appena le cose vanno male. C’è qualcuno che aspetta che la Roma perda e vuole il male della squadra. Potevamo avere più punti. Se ne avessimo avuti 3-4 in più sarebbe stato più giusto. Abbiamo avuto momenti negativi con Napoli e Atalanta”.

Attualmente, proprio in virtù del successo sui sardi, la Roma è sopra al Napoli in classifica. Tuttavia, gli azzurri hanno una partita in meno, quella contro la Juventus che dovranno recuperare nel 2021.