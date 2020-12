GAZZETTA – “I granata danno battaglia”: rimpianto per il Napoli

in

La Gazzetta dello Sport di questa mattina titola così “Derby scudetto”. Il Milan ha infatti vinto contro la Lazio grazie a un goal di Theo Hernandez al 92′ e passerà il Natale a +1 sui cugini nerazzurri. Poi tutti da Stefano Pioli, una festa pazzesca. Per l’Inter invece hanno suonato la carica Lautaro Martinez e Milan Skriniar, regalando a Verona il settimo successo di fila. Il “Diavolo” ha così evitato il sorpasso di Antonio Conte e dietro c’è il vuoto, sebbene il Napoli abbia una partita da recuperare contro la Juventus. Taglio alto dedicato alle altre gare. Roma, vittoria da terzo posto. Sassuolo ok: 4°. Rimonta del Bologna contro l’Atalanta, che ha anch’essa una partita in più da giocare.

“I granata danno battaglia”: coi partenopei finisce 1-1, è un bel punto. Lorenzo Insigne lo riprende solo nel recupero, ma rimane il rammarico. “CR7 a Dubai”: Cristiano Ronaldo in ferie con rabbia e senza obbligo di quarantena. Da lunedì col tampone potrà allenarsi con la Juve.