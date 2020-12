TUTTOSPORT – Juventus, fascia di capitano a Cristiano Ronaldo?

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: “Delirio Milan! Ma l’Inter non molla”. I rossoneri mandano k.o. la Lazio solo al 92′ con una rete del solito Theo Hernandez: Milan al comando da imbattuto alla sosta natalizia. Dietro resiste l’Inter, che resta in scia con un solo punto di svantaggio dopo la vittoria sull’Hellas Verona firmata Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Terza posizione per la Roma di Paulo Fonseca che vince con il Cagliari, mentre chiude la zona Champions il Sassuolo, vittorioso sulla Sampdoria.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Taglio alto dedicato alla Juventus e alle parole di Cristiano Ronaldo che bacchetta i compagni dopo la sconfitta contro la Fiorentina, con i bianconeri scivolati a -10 dal Milan. E sempre più tifosi vorrebbero dare la fascia da capitano a Cristiano Ronaldo, mentre Gigi Buffon e Leonardo Bonucci chiedono scusa per la brutta sconfitta di martedì sera. La “Vecchia Signora” è chiaramente in crisi e le big vogliono approfittarne.