Mario Sconcerti rivela: “Cristiano Ronaldo irritato da Federico Chiesa”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato quello che si accinge a diventare un nuovo problema in casa Juventus. “La squadra non è ancora fatta, dà sempre qualcosa per dato, come se per essere i migliori bastasse dirselo. Nessuno sa quali siano davvero i due di centrocampo o gli assistenti di Ronaldo e Morata. L’esperimento di Chiesa chiude Ronaldo al gol con strana regolarità. Non giocano nello stesso ruolo, ma nello stesso spazio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Questo irrita Ronaldo e gli impedisce di segnare su azione, è la sesta volta consecutiva che gli capita con Chiesa, vale una riflessione. Senza la differenza di Ronaldo la Juve ha un mucchio di particelle vive che insieme non fanno una scintilla. Meglio la continuità greve dell’Inter”. Di certo la Juventus non sta vivendo un bel periodo, tra risultati altalenanti e questioni extracalcistiche. Il Napoli deve approfittarne per giocarsi lo scudetto.