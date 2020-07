Parma-Napoli 1-0 all’intervallo: Giovanni Di Lorenzo salva a porta vuota, poi il rigore di Gianluca Caprari

in

Dopo la vittoria di domenica in extremis sull’Udinese, il Napoli si ritrova al Tardini di Parma, sempre alle 19:30. A causa della squalifica di Arkadiusz Milik, è Hirving Lozano la prima punta, affiancato da da Lorenzo Insigne e Matteo Politano. La prima occasione del match è proprio di quest’ultima, che in spaccata prova a beffare Luigi Sepe. Il Parma, però, è bravo ad uscire spesso allo scoperto e a mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. Al 30′ i padroni di casa sfiorano il vantaggio: Allan, tornato titolare, sbaglia clamorosamente un retropassaggio, Yann Karamoh salta anche Alex Meret, ma avendo poco specchio a disposizione serve Luca Siligardi. Sulla conclusione a porta vuota si immola Giovanni Di Lorenzo.

A pochi secondi dal fischio della fine del primo tempo tempo, però, il Napoli butta tutto alle ortiche. Fallo di Mario Rui in area su un inserimento dell’ex Alberto Grassi: Gianluca Caprari realizza senza problemi dal dischetto. All’intervallo è 1-0 per il Parma.