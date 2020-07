Calciomercato Napoli: il Manchester City offre 65 milioni per Kalidou Koulibaly, ma gli azzurri ne vogliono 100

Il Manchester City è ancora sulle tracce di Kalidou Koulibaly. Tramite il suo procuratore Fali Ramadani il club inglese ha già presentato una proposta da 65 milioni di Euro al Napoli. Gli azzurri ne chiedono circa 100, però. Insomma, le voci di mercato non si allontanano proprio dal difensore senegalese, che stasera sarà protagonista a Parma nella trasferta del Tardini.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha speso più di qualche parola in merito alla situazione specifica di Kalidou Koulibaly, che potrebbe essere ceduto. “A mediare nei rapporti non idilliaci fra i due club sta provvedendo l’agente Fali Ramadani, il macedone che è procuratore proprio del difensore senegalese. Per Ramadani la difficoltà sta nel fatto che il City, e in particolare il diesse Txiki Begiristan, non hanno digerito lo sgarbo di due anni fa, quando l’affare Jorginho era definito, ma all’ultimo secondo il blitz del Chelsea dirottò l’italo-brasiliano a Londra”.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.