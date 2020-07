Calciomercato Napoli, Ciro Venerato rivela: “La Juventus vuole uno scambio alla pari tra Federico Bernardeschi e Arkadiusz Milik”

Ciro Venerato giornalista della RAI esperto di mercato, ha parlato delle trattative del Napoli nel corso della trasmissione Goal Show, programma in onda su Tv Luna. “Il calciatore Jeremie Boga viene considerato dal Napoli un esterno sinistro e non destro. Il Sassuolo tuttavia ha promesso a mister Roberto De Zerbi di tenerlo ancora per un’altra stagione. Per questo motivo il calciatore, con ogni probabilità, resterà in Emilia anche nella prossima annata calcistica. Non andrà al Napoli”. Probabilmente l’esterno non sarà del match sabato al San Paolo, ma prima gli azzurri dovranno dedicarsi alla trasferta del Tardini.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



“Federico Bernardeschi è il calciatore che piace maggiormente al Napoli. La Juventus ha un accordo da un mese e mezzo con Milik. La Vecchia Signora, tuttavia, chiede uno scambio alla pari tra i due giocatori. Il Napoli vuole anche 30 milioni, ma si potrebbe accontentare di 20. Under, al momento, non è la prima scelta, ma è comunque presente nella lista degli azzurri perché piace”, ha aggiunto Ciro Venerato durante la trasmissione. Insomma, il Napoli sembra orientato a puntare tutto sugli esterni, abbandonando forse totalmente la chiave tattica rappresentata dalle prime punte.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.