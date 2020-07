Jeremie Boga a rischio per il Napoli: problema muscolare durante Sassuolo-Milan

Jeremie Boga potrebbe saltare il match di sabato sera tra il Napoli e il Sassuolo al San Paolo. Entrato nella ripresa contro il Milan, l’esterno classe ’97 ha dovuto infatti lasciare il campo dopo 20 minuti per un problema muscolare. Da valutare ancora l’entità precisa dell’infortunio, ma sembra che difficilmente l’attaccante potrà risultare disponibile in casa degli azzurri, che stasera saranno impegnati invece al Tardini.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Come noto ormai da mesi, Jeremie Boga è in cima alla lista di mercato di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti del giocatore neroverde, che però ha attirato l’attenzione di diversi club importanti in Europa. Considerando la partenza quasi certa di José Callejon e il futuro dubbio di Hirving Lozano, un innesto come quello del francese farebbe sicuramente al caso del Napoli.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.