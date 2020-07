Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis prepara le alternative a Victor Osimhen: Sardar Azmoun e Luka Jovic

Il calciomercato del Napoli non si arresta mai. Non solo Victor Osimhen: gli azzurri si stano guardando intorno per studiare le alternative all’attaccante nigeriano. Cristiano Giuntoli non vuole farsi cogliere impreparato, mentre nell’incontro andato in scena ieri sera a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani sembra che non si sia parlato solo di Kalidou Koulibaly e di Nikola Maksimovic. I due difensori, tra l’altro, dovrebbero essere titolari stasera nella sfida del Tardini.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Come riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, con Fali Ramadani si è discusso anche di due attaccanti: Sardar Azmoun dello Zenit e il solito Luka Jovic del Real Madrid. Entrambi, infatti, sono seguiti dal procuratore macedone. Il Napoli avrà già pronte delle alternative in caso di rifiuto da parte di Victor Osimhen, per il quale si attende ancora una risposta definitiva alla proposta azzurra. Con i tempi che corrono, meglio non rischiare.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.