CDS – “CR7 da record guida l’assalto degli over 30”

Sono tanti gli spunti che arrivano dalla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. Il noto quotidiano si sofferma su alcuni degli argomenti più importanti del momento. Ecco i titoli dell’ultima edizione: “Conte: la Juve è il modello. Antonio provoca e incorona la sua ex squadra”, “Un altro sgarbo a Marotta” e “CR7 da record guida l’assalto degli over 30”. Per quanto riguarda il Napoli, impegnato stasera al Tardini, sembra avvicinarsi Cengiz Under.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



“Milan, resta Pioli. Salta Ragnick” e “Gasp-Sinisa, abbracci e lite” sono gli altri titoli principali del giornale di oggi. Nella serata di ieri è arrivata infatti la notizia della conferma di Stefano Pioli in rossonero. Di conseguenza, anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, incredulo alla fine del match col Sassuolo, può cambiare. Nulla vieta adesso la permanenza dello svedese a Milano anche per la prossima stagione, nella quale il Milan tenterà il ritorno in Champions dopo 7 anni.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.