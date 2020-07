GAZZETTA – “Ha vinto Pioli! (e anche Ibra…)”

“Ha vinto Pioli! (e anche Ibra…)”, titola l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport raccontando della “clamorosa svolta Milan” con il rinnovo fino al 2022 dopo il rifiuto di Ralf Rangnick al ruolo di direttore tecnico. Stefano Pioli sarà il mister del “Diavolo” anche l’anno prossimo. Di conseguenza, non si vedono all’orizzonte particolari ostacoli che possano impedire una permanenza di Zlatan Ibrahimovic, sempre più leader dello spogliatoio. Lo svedese ha dimostrato proprio ieri sera di poter dire ancora la sua, con una doppietta decisiva ai danni del Sassuolo. Oggi altre 6 partite, tra cui Parma-Napoli alle 19:30. Gennaro Gattuso ha ancora qualche dubbio sulla formazione.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



In taglio basso la rosea parla della vittoria dell’Atalanta contro il Bologna. L’Inter deve rispondere, ma in ogni caso la corsa allo scudetto è chiusa. La Juventus potrebbe già vincere aritmeticamente lo scudetto al termine del match con l’Udinese.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.